Prefeitura trabalha para asfaltar trecho da Rua Euclides da Cunha entre Marechal Rondon e Rio de Janeiro, no Setor 07

Por ASSESSORIA

Publicada em 07/10/2026 às 14h12

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp), iniciou na última segunda-feira (05) os serviços de terraplanagem e preparação para a pavimentação asfáltica de mais um trecho da Rua Euclides da Cunha, no Setor 07.

A obra contemplará o trecho localizado entre as avenidas Marechal Rondon e Rio de Janeiro e será executada com recursos próprios do município, além da utilização de equipe e maquinários da Prefeitura de Jaru.

Nesta primeira etapa, são realizados os serviços de preparação e adequação da base da via. Após a conclusão dessa fase, será feita a imprimação e, na sequência, a aplicação da capa asfáltica, prevista para ocorrer até o início da próxima semana.

O prefeito Jeverson Lima destacou que a pavimentação da Rua Euclides da Cunha faz parte do programa Asfalta Jaru e reforça os investimentos realizados pelo município na melhoria da infraestrutura urbana. “Estamos levando asfalto, progresso e desenvolvimento para os quatro cantos de Jaru. Somente em 2026, já executamos mais de 30 quilômetros de pavimentação asfáltica no município. São investimentos que melhoram a mobilidade urbana, contribuem para a organização do trânsito e para a valorização dos imóveis em todos os setores da nossa cidade”, ressaltou.