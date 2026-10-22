Rondônia conquista sete vagas entre os finalistas do Concurso Nacional de Cacau Especial

Por sebrae

Publicada em 22/10/2026 às 16h52

A qualidade do cacau produzido em Rondônia volta a ganhar destaque nacional. O estado conquistou sete vagas entre os 20 finalistas do VIII Concurso Nacional de Cacau Especial – Sustentabilidade e Qualidade, uma das principais premiações do setor no país. O resultado reforça o protagonismo da cacauicultura rondoniense, que liderou o número de inscrições da competição neste ano.

Ao todo, o concurso recebeu 126 amostras de 101 produtores de sete estados brasileiros. Rondônia participou com 44 amostras, com apoio do Sebrae para a participação de produtores de nove municípios do estado.

Os lotes finalistas passaram por avaliações físico-químicas, sensoriais e de sustentabilidade. Entre os estados participantes, Rondônia conquistou sete posições na fase final da competição, ficando atrás apenas do Pará, que classificou oito amostras.

Para a analista de negócios e gestora do projeto de cacau do Sebrae em Rondônia, Marcileide Zirondi, o resultado é fruto de um trabalho contínuo de apoio aos produtores.

“O Sebrae de Rondônia custeou as despesas de 44 inscrições e o envio das amostras este ano. Este é o sexto ano consecutivo em que o Sebrae presta esse apoio, resultando em finalistas em nível nacional e em um aumento contínuo no número de finalistas do concurso a cada ano”, destaca.

Segundo Marcileide, o reconhecimento reforça a reputação do estado no mercado nacional e agrega valor à produção regional.

“Esse resultado evidencia a qualidade do cacau de Rondônia e fortalece a reputação do nosso estado em nível nacional. O reconhecimento conquistado pelos produtores agrega valor à nossa Indicação Geográfica Rondônia Cacau, fortalecendo a identidade da região e ampliando sua visibilidade como referência na produção de cacau de excelência.”

Segundo a gestora, o principal objetivo das ações desenvolvidas é ampliar a visibilidade e o reconhecimento dos produtores de cacau de Rondônia. Para isso, entidades como a Associação dos Cacauicultores de Rondônia (Cacauron), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e o Senado Federal atuam de forma integrada para valorizar os cacauicultores, fortalecer a cadeia produtiva e impulsionar a competitividade do setor, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cacauicultura no estado.

Entre os finalistas rondonienses estão os produtores Cleiton Sousa da Silva, Elivaldo Fermino Ferreira, Gilmar Lucio da Silva e João de Oliveira, na categoria Varietal, além de Arnaldo dos Santos Vieira, Cleiton Sousa da Silva e Ronivon Soares Santana, na categoria Mistura.

Os vencedores do VIII Concurso Nacional de Cacau Especial serão conhecidos no dia 5 de dezembro, em Ilhéus (BA). Além de reconhecer os melhores lotes do país, a competição também integra a seletiva brasileira para o Cacao of Excellence Awards (CoEx), principal premiação internacional da cadeia produtiva do cacau.

A presença expressiva de Rondônia entre os finalistas confirma o avanço da produção estadual e fortalece o posicionamento do estado como referência nacional na produção de cacau de qualidade, sustentável e com identidade própria.



Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).