PSU 2027/1: IFRO reserva ao menos 50% das vagas dos técnicos integrados para cotas sociais

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 20/10/2026 às 13h40

Candidatos que cursaram todo o Ensino Fundamental em escolas públicas podem concorrer às vagas reservadas por ações afirmativas no Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). Conforme o edital nº 6/2026, no mínimo 50% das vagas dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio são destinadas a esse público, com subdivisões que consideram renda familiar, pertencimento étnico-racial e deficiência.

A reserva de vagas segue a legislação federal e busca ampliar o acesso à educação pública. Dentro do percentual destinado às cotas sociais, pelo menos metade das vagas é reservada a estudantes com renda familiar bruta mensal de até um salário-mínimo por pessoa. O edital também estabelece critérios específicos para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência.

Acesse o edital dos Cursos Técnicos Integrados

Entenda a distribuição de vagas no anexo III

Confira os documentos para comprovar renda no anexo V

Quem pode concorrer às cotas sociais?

Para participar das modalidades de ações afirmativas/cotas sociais, o candidato deve ter cursado integral e exclusivamente o Ensino Fundamental em escolas públicas brasileiras. A exigência vale mesmo para quem estudou em uma instituição privada como bolsista. Escolas comunitárias, filantrópicas, confessionais e instituições do Sistema S, como Senai, Sesi e Senac, não são consideradas escolas públicas para essa finalidade.

O edital prevê diferentes modalidades de reserva, que combinam os seguintes critérios:

- Escolaridade em escola pública: requisito para concorrer às vagas reservadas às cotas sociais.

- Renda familiar: candidatos com renda familiar bruta mensal de até um salário-mínimo por pessoa podem concorrer às modalidades específicas de baixa renda.

- Pertencimento étnico-racial: há modalidades para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas.

- Pessoa com deficiência (PcD): o edital prevê modalidades que consideram somente a deficiência, ou a deficiência em combinação com outros critérios.

As modalidades podem combinar mais de um desses critérios. Por isso, antes de realizar a inscrição, é importante que o candidato leia as regras do edital e verifique em qual categoria se enquadra.

Como comprovar os requisitos?

A opção pela modalidade de reserva deve ser informada no momento da inscrição. A comprovação é realizada na matrícula, conforme os critérios da categoria escolhida.

Para comprovar que cursou todo o Ensino Fundamental na rede pública, o candidato deverá apresentar o histórico ou boletim escolar, declaração de estudos exclusivos em escola pública disponibilizada pelo IFRO ou documento oficial equivalente, conforme as exigências do edital.

Quem optar pelas vagas destinadas a candidatos de baixa renda deverá comprovar a renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário-mínimo. O cálculo considera os rendimentos dos integrantes do núcleo familiar, conforme os procedimentos e documentos definidos no edital. O valor do salário-mínimo nacional considerado no documento é de R$ 1.621,00.

Para concorrer às vagas reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas é necessário preencher a autodeclaração no ato da matrícula.

Cotas para pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência (PcD) também podem concorrer às vagas reservadas especificamente para esse público. Além das modalidades de cotas sociais, o edital do PSU 2027/1 reserva 5% das vagas da Ampla Concorrência para pessoas com deficiência que não se enquadram nos critérios de renda exigidos para outras modalidades de reserva.

Nessa modalidade específica, não é necessário ter estudado em escola pública nem comprovar renda familiar ou pertencimento étnico-racial. Para concorrer, o candidato deve selecionar essa opção durante a inscrição e apresentar, no momento da matrícula, laudo médico conforme as exigências do edital.

A reserva contempla pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla, além de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA).

Inscrições

O PSU 2027/1 do IFRO oferta vagas para cursos técnicos integrados e subsequentes ao Ensino Médio, além de cursos de graduação. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela internet, no Portal de Seleção do IFRO, até o dia 25 de outubro para os cursos técnicos integrados e até 13 de dezembro, para cursos técnicos subsequentes e de graduação. Os candidatos devem consultar o edital completo para conhecer as modalidades de concorrência, os critérios de enquadramento e a lista de documentos exigidos.

Acesse o Portal de Seleção do IFRO: https://selecao.ifro.edu.br/unificado

Acesse os editais:

Cursos Técnicos Integrados: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027

Cursos Técnicos Subsequentes: https://tinyurl.com/IFRO-sub-2027

Cursos de Graduação: https://tinyurl.com/IFRO-grad-2027