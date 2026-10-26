Prefeitura irá premiar alunos com bicicletas por bom desempenho nas provas do SAERO 2026

Por ASSESSORIA

Publicada em 26/10/2026 às 14h08

Em Jaru, os mais de 2 mil estudantes da rede municipal de ensino que estão matriculados nos 2º, 3º, 5º e 9º anos do nível fundamental participarão das provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia – SAERO, que acontecerão entre os dias 16 e 30 de novembro e irão medir os níveis de aproveitamento dos alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

E, nesta segunda-feira (26), o prefeito Jeverson Lima anunciou que, para incentivar a dedicação dos alunos, a Prefeitura de Jaru irá premiar com bicicletas os estudantes que alcançarem os melhores resultados no SAERO em 2026.

De acordo com o prefeito, ao todo, serão entregues quase 90 bicicletas aos estudantes que obtiverem as melhores notas na avaliação. “Nossos alunos já apresentam bons resultados e contribuem para que a educação municipal de Jaru esteja entre as 30 melhores de Rondônia. Mas queremos avançar ainda mais, e a entrega dessas bicicletas é uma forma de incentivar os estudantes a se dedicarem cada vez mais aos estudos e ao bom aproveitamento dos conteúdos ministrados em sala de aula”, afirmou.

Jeverson destacou ainda que os professores vêm aplicando simulados para que os alunos cheguem às avaliações com o conteúdo em dia. “Existe um esforço conjunto de professores, equipes pedagógicas e famílias se dedicando para que os estudantes explorem ao máximo seu potencial e, mais uma vez, tragam muito orgulho para Jaru”, concluiu.