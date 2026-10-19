Prefeitura de Porto Velho reforça ações de valorização e proteção dos direitos da pessoa idosa

Por Adaides Batista

Publicada em 19/10/2026 às 11h17

O Outubro Prateado (também chamado de Outubro Prata) é dedicado à valorização da pessoa idosa, à promoção do envelhecimento saudável e à conscientização sobre o respeito, à autonomia e à garantia de direitos. Em Porto Velho, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), desenvolve ações permanentes para melhorar a qualidade de vida, fortalecer vínculos familiares e comunitários e prevenir situações de violência, negligência e abandono.

O trabalho envolve o Centro de Convivência do Idoso (CCI), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMPI), que contribuem, dentro de suas atribuições, para a promoção de direitos e a proteção social.

CCI promove convivência e qualidade de vida

O Centro de Convivência do Idoso oferece atividades físicas, culturais, recreativas e de integração social, estimulando a autonomia, a participação comunitária e a prevenção do isolamento. O espaço também favorece a troca de experiências, a construção de amizades e o bem-estar dos participantes.

Rede socioassistencial atua na prevenção e proteção

Os CRAS desenvolvem ações de prevenção às vulnerabilidades, acompanhamento familiar, orientação sobre direitos e encaminhamentos para serviços e benefícios socioassistenciais. Já o CREAS realiza atendimento especializado a pessoas e famílias que vivenciam violações de direitos, incluindo situações de violência física e psicológica, negligência, abandono e violência patrimonial ou financeira.

A articulação entre esses equipamentos permite identificar necessidades, orientar famílias e encaminhar cada situação ao serviço adequado. A atuação também conta com o COMPI, responsável por propor, acompanhar e fiscalizar as políticas públicas voltadas à pessoa idosa, fortalecendo a participação social e a defesa de direitos.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, reforça o compromisso da gestão com o atendimento humanizado. “A Semias trabalha para fortalecer a rede socioassistencial, ampliar o acesso aos serviços e assegurar que a pessoa idosa receba acolhimento e acompanhamento adequado. Nosso compromisso é garantir respeito, dignidade e proteção, especialmente àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade ou tiveram seus direitos violados”.

Compromisso com o envelhecimento digno

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que valorizar a população idosa significa reconhecer sua contribuição para a história e o desenvolvimento do município. “Valorizar a pessoa idosa é reconhecer sua história e garantir condições para que ela viva com segurança, respeito e qualidade de vida. Nossa gestão trabalha para fortalecer os serviços públicos e promover políticas que assegurem direitos, autonomia e participação na comunidade”, enfatizou o prefeito.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semias, reafirma que a valorização da pessoa idosa deve ocorrer durante todo o ano. As ações estão alinhadas ao Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº 10.741/2003), que assegura direitos fundamentais como dignidade, liberdade, respeito e convivência familiar e comunitária.

Envelhecer com dignidade é um direito. Prevenir a violência, promover o respeito e garantir a participação da pessoa idosa são compromissos permanentes da assistência social.