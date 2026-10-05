Prefeitura de Jaru divulga cronograma de ações educativas e coleta de exames preventivos nas Unidades Básicas de Saúde

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 08h24

Em alusão ao Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realizará uma série de ações educativas e de coleta de exames preventivos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município e de seus respectivos distritos.

A programação terá início na próxima terça-feira (06) e contará com orientações às pacientes e usuárias das unidades sobre prevenção, cuidados com a saúde e a importância do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Durante as atividades, também serão realizadas coletas de exames preventivos.

O público-alvo da ação são mulheres com idade entre 25 e 64 anos. Para o atendimento, é necessário apresentar o Cartão SUS ou CPF para a realização do cadastro. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, conforme a programação definida para cada unidade de saúde.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO NAS UBS:

– 06/10 – UBS Marcelina Tereza (Setor 08): atendimento das 7h30 às 17h30

– 06/10 – Clínica da Mulher (Setor 04): atendimento das 15h às 16h

– 09/10 – UBS Dr. Apolinário (Setor 03): atendimento das 7h30 às 17h30

– 09/10 – UBS Marlene Vaz Lopes (Jardim Morumbi): atendimento das 7h30 às 17h30

– 14/10 – UBS Carlos Chagas (Setor 05): atendimento das 17h30 às 21h

– 15/10 – UBS Júlia Rafael (distrito de Bom Jesus): atendimento das 7h30 às 15h30

– 16/10 – UBS José da Silva (Savana Park): atendimento das 7h30 às 17h30

– 21/10 – UBS Rute de Souza (Setor 07): atendimento das 7h30 às 17h30

– 22/10 – UBS Gercy Garcia (distrito de Bom Jesus): atendimento das 7h30 às 17h30

– 22/10 – UBS João de Castro (Setor 04): atendimento das 7h30 às 17h30

– 23/10 – UBS Antônio Carmona (Jardim dos Estados): atendimento das 13h30 às 17h30

– 23/10 – UBS Izaltino Lopes (distrito de Tarilândia): atendimento das 7h30 às 17h30

– 28/10 – UBS José Amábile (distrito de Santa Cruz): atendimento das 7h30 às 17h30