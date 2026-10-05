Trump troca Brasil por Índia em post que elogia eleição sem citar candidatos

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 05/10/2026 às 09h05

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trocou o Brasil pela Índia em uma publicação nas redes sociais, na noite deste domingo (4) ao comentar a rapidez da apuração dos votos. Ele não mencionou nenhum candidato.

"125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial da Índia. Os resultados saíram pouco depois do encerramento da votação, NO MESMO DIA", escreveu o republicano, sem mencionar nenhum dos candidatos.

A Índia, porém, não realizou eleições neste domingo. A votação ocorreu no Brasil. O número citado por Trump também não corresponde à realidade eleitoral indiana: nas eleições gerais de 2024, mais de 600 milhões de pessoas votaram no país asiático. Além disso, a Índia não tem eleições diretas para presidente, que é o chefe de Estado, mas não de governo.

Trump usou a comparação para voltar a criticar o sistema eleitoral dos Estados Unidos, onde a apuração pode se estender por dias em alguns estados.

"Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e em várias outras cidades e estados dos EUA, os resultados, com números muito menores, muitas vezes levam semanas para serem fraudados -quero dizer, calculados. A votação nos Estados Unidos é CORRUPTA!!!", escreveu.

Planear Festas

O presidente americano costuma levantar, sem apresentar provas, suspeitas de fraude nas eleições dos EUA, e a pauta é novamente foco de suas manifestações sobre o tema em razão da proximidade das eleições legislativas de meio de mandato, as chamadas "midterms", em que o Partido Republicano pode perder a maioria no Congresso.

O governo Trump tem buscado aplicar restrições ao voto para reduzir as chances democratas e pressionado estados aliados a redesenharem distritos eleitorais para aumentar as projeções republicanas.

Trump afirmou duas vezes recentemente que estava observando o pleito brasileiro "muito de perto", mas não citou nenhum dos candidatos ou manifestou apoio.

A votação ocorre em um momento de relação bilateral fragilizada entre os EUA e o Brasil, na esteira de ações do governo de Donald Trump vistas pelo governo Lula como tentativas de interferência no processo eleitoral brasileiro.

Membros do gabinete de Trump, como o secretário de Estado, Marco Rubio, não comentaram sobre as eleições brasileiras. A reportagem questionou a Casa Branca se haveria comentário sobre as eleiçoes brasileiras -até a publicação desta reportagem, não obteve resposta. A ausência de uma reação imediata contrasta com a postura adotada por Washington na eleição presidencial brasileira de 2022.

Na noite do primeiro turno daquele ano, o então secretário de Estado Antony Blinken parabenizou brasileiros e instituições do país por um pleito que classificou como "bem-sucedido". No dia seguinte, a Casa Branca afirmou que a votação havia ocorrido de maneira "livre, justa, transparente e crível".