Flávio e Lula no 2º Turno: como imprensa internacional noticiou resultado das eleições

Por Assessoria

Publicada em 05/10/2026 às 09h08

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais no próximo dia 25. Com 99,94% das urnas apuradas, Flávio tinha 47,04% dos votos, contra 45,15% de Lula.

Após a confirmação do resultado do 1º turno, veículos de imprensa internacionais repercutiram a disputa entre os dois candidatos. Veja abaixo como a eleição foi noticiada:

The New York Times

O jornal norte-americano The New York Times destacou que nenhum dos dois candidatos conseguiu o número de votos suficiene para vencer no 1º turno.

"Lula e filho de Bolsonaro vão ao segundo turno na disputa pela Presidência do Brasil", diz o título da reportagem.

The Guardian

O britânico The Guardian destacou que Flávio terminou a apuração do primeiro turno na frente de Lula.

"A corrida presidencial brasileira vai para o segundo turno, com Flávio Bolsonaro à frente do atual presidente Lula", diz o título.

Reuters

A agência de notícias Reuters classificou o desempenho de Flávio como além das expectativas.

"Bolsonaro supera expectativas na eleição presidencial brasileira e enfrenta Lula no segundo turno", diz o título.

AP News

A agência da notícias norte-americana também destacou que nenhum dos dois candidatos conseguiu o número suficiente de votos.

"O Brasil vai para o segundo turno das eleições após Bolsonaro e Lula não conseguirem a maioria dos votos", afirma o título.

BBC

Já a britânica BBC destacou a posição de Flávio Bolsonaro à frente de Lula.

"As eleições no Brasil vão para o segundo turno, com a vitória do direitista Flávio Bolsonaro no primeiro turno", afirma o título.

Le Monde

O jornal francês Le Monde destacou a relação de Flávio com jair Bolsonaro e informou que ele saiu na frente no 1º turno.

"Eleições presidenciais no Brasil: Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente de extrema-direita, está à frente de Lula e o enfrentará no segundo turno", diz o título.

Clarín

O Argentin Clarín classificou o resultado como uma "surpresa".

Al Jazeera

"As urnas fecharam no Brasil em uma eleição polarizada que colocou Lula contra Bolsonaro", afirma o título.

2º Turno

A confirmação de que haverá segundo turno foi anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (4), às 20h56, quando 96,78% das urnas já tinham sido apuradas. Àquela altura, Flávio Bolsonaro tinha 47,39% dos votos, e Lula, tinha 44,74%.

Às 22h10, conforme o TSE, Flávio estava com 47,07%, mais de 56 milhões de votos. Já Lula estava com 45,12%, mais de 53,7 milhões de votos.

Daqui a três semanas, os eleitores voltam às urnas para definir se Flávio Bolsonaro governará o país pelos próximos quatro anos ou se Lula terá um quarto mandato presidencial

Se Flávio for eleito, tomará posse, aos 45 anos, no dia 5 de janeiro de 2027, na cadeira ocupada por seu pai, Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022.

Se vencer, Lula assumirá o quarto mandato aos 81 anos e será o primeiro brasileiro a presidir o país quatro vezes.

Flávio e Lula deixaram para trás Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Edmilson Dias (PCB), Hertz Dias (PSTU), Samara Martins (UP), Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO).