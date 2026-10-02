Prefeito de Presidente Médici, Serjão do Skinão declara apoio a Luizinho Goebel

Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 08h10

O prefeito de Presidente Médici, Sérgio do Skinão, conhecido como Serjão do Skinão, declarou apoio à candidatura à reeleição do deputado estadual Luizinho Goebel e pediu que a população também apoie o parlamentar.

A manifestação ocorre na reta final da campanha eleitoral e reforça a aproximação política entre o prefeito e o deputado. Em fevereiro deste ano, a Assembleia Legislativa de Rondônia divulgou ações de Luizinho Goebel em Presidente Médici, incluindo recursos destinados à aquisição de uma ambulância, uma caminhonete e equipamentos para a área da saúde, em parceria com a administração municipal.

Ao declarar seu apoio, Serjão do Skinão destacou a relação construída com o deputado e afirmou que Luizinho tem contribuído com demandas do município. O prefeito também pediu aos moradores que considerem o nome do parlamentar neste processo eleitoral.

A declaração de Serjão se soma a outras manifestações de apoio recebidas por Luizinho durante a campanha em diferentes municípios de Rondônia.