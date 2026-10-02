Aniversário de Porto Velho: É hoje! Bolo de 112 metros será cortado às 16h na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Por Jhon Silva

Publicada em 02/10/2026 às 08h30

Chegou o momento de cantar parabéns para Porto Velho. Nesta sexta-feira (2), a partir das 16h, moradores e visitantes têm encontro marcado no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré para o tradicional corte do bolo em comemoração aos 112 anos da capital.

E o tamanho da celebração acompanha a idade da cidade. O bolo terá 112 metros de comprimento e mais de duas toneladas, preparado para ser compartilhado com o público presente.

A receita deste ano também guarda uma surpresa: um ingrediente regional foi escolhido especialmente para representar os sabores e a identidade da terra. O segredo será revelado durante a programação. Todo o bolo será custeado pelo Supermercado IG, parceiro da iniciativa.

DISTRIBUIÇÃO ORGANIZADA

Para garantir tranquilidade ao público, a distribuição do bolo será realizada de forma ordeira e organizada, com equipes auxiliando e orientando as pessoas durante o atendimento.

A expectativa é de grande participação popular. No ano passado, cerca de 30 mil pessoas estiveram na celebração, reunindo famílias inteiras. Neste ano, a expectativa é superar o público da edição anterior.

O prefeito Léo Moraes convidou a população para participar. “Hoje é dia de celebrar Porto Velho junto com a nossa população. Queremos ver as famílias na Estrada de Ferro, cantando parabéns e compartilhando esse momento especial. Preparamos tudo com muito carinho e organização para receber quem faz parte desses 112 anos de história”, afirmou o prefeito.