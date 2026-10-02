Cacoal terá festa especial para crianças neurodivergentes no dia 6 de outubro

Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 09h00

Uma programação voltada à inclusão, ao lazer e à convivência será realizada no dia 6 de outubro, das 9h às 16h, no Cacoal Selva Park. A iniciativa é uma parceria entre o empreendimento e a Prefeitura de Cacoal e atenderá crianças neurodivergentes do município.

Durante todo o dia, os participantes terão acesso a brincadeiras, alimentação e transporte gratuito. A programação contará com crianças atendidas pelo Cernic, Bombeiro Mirim, Abrigo Municipal e Centro do Autismo, além de outras crianças neurodivergentes da cidade.

Cada criança participante poderá levar um acompanhante com idade entre 4 e 12 anos, ampliando os momentos de integração e diversão durante a atividade.

A iniciativa busca proporcionar um dia especial de acolhimento, inclusão e lazer, reunindo crianças e famílias em um ambiente preparado para a celebração.

A programação dedicada ao público infantil terá continuidade no dia 12 de outubro, quando a Prefeitura de Cacoal realizará a Festa das Crianças no Estádio Aglair Tonelli.