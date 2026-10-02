Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 09h00

PORTO VELHO (RO) – Na reta final da campanha eleitoral, o candidato a deputado federal Célio Lopes (4412) fez um balanço enfático da caminhada que percorreu municípios, distritos e comunidades rurais de Rondônia. Ao avaliar a receptividade da população, o advogado pontuou que o crescimento do Movimento 4412 aconteceu pela indignação popular contra promessas vazias repetidas a cada quatro anos e pelo desejo real de renovação dos representantes em Brasília.

Ao longo das últimas semanas, Célio manteve uma rotina intensa de viagens, reuniões comunitárias e diálogo direto nas ruas. Em vez das práticas tradicionais do meio político, o candidato concentrou sua abordagem na entrega do próprio currículo profissional e na prestação de contas de sua trajetória como advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário, ajudando milhares de rondonienses que estavam com benefícios do INSS travados.

"A Câmara dos Deputados não pode ser tratada como cabide de emprego ou refúgio para quem apenas quer manter privilégios de poder. Legislar e fiscalizar exige preparo técnico, solidez jurídica e experiência prática em resolver problemas. Coloquei minha história de vida e meu currículo na mão do cidadão para ser avaliado, porque o patrão é o povo", afirmou Célio Lopes.

Contraste com as velhas práticas

Um dos pontos centrais da avaliação de Célio é o abismo entre o modelo de campanha do 4412 e as estruturas tradicionais no Estado. Enquanto grupos consolidados apostaram em orçamentos vultosos, o candidato optou por uma campanha 100% limpa, sem qualquer tipo de troca de favores, distribuição de combustível ou artifícios para inflar adesões.

"Nós não compramos a consciência de ninguém. Não distribuímos vales de gasolina para colar adesivo, não fizemos acordos de bastidor e não cometemos uma única ilegalidade. Enfrentamos estruturas financeiras pesadas apenas com a sola do sapato, a ficha limpa, a verdade e a vontade sincera de trabalhar. Esse respeito pelo eleitor é inegociável", destacou.

O eco de quem cansou de esperar

Segundo o candidato, a resposta das ruas confirmou a urgência do lema que conduziu a campanha: Mais perto de quem espera. Nas conversas com pescadores, pequenos agricultores, feirantes e famílias da periferia, comerciantes, ambulantes, o sentimento predominante foi o cansaço diante do descaso com a saúde básica, falta de infraestrutura nas estradas vicinais, o desânimo dos jovens pela falta de oportunidades, e as filas intermináveis para a assistência previdenciária. Isso só para pontuar as principais reclamações.

"Independentemente dos números da apuração deste domingo, a nossa caminhada já é vitoriosa. Nós provamos, mais uma vez, que é possível disputar uma eleição de cabeça erguida, olhando no olho do trabalhador e tratando a política com seriedade e decência. Rondônia acordou para a necessidade de representação com caráter, coragem e transparência, e o Movimento 4412 pertence a cada rondoniense que não aceita mais ser esperar por dignidade e respeito", concluiu Célio Lopes.

Instagram: @drceliolopes