Fundação de Cultura e Juventude publica 2º edital de convocação do concurso público

Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 08h57

A Fundação de Cultura e Juventude publicou o Edital de Convocação nº 002/2026, referente ao Concurso Público Municipal nº 001/2024/FCJRM/RO. Este é o segundo edital de convocação do certame e contempla candidatos aprovados para os próximos procedimentos de admissão.

Os candidatos convocados deverão comparecer dentro do prazo estabelecido no edital, munidos da documentação exigida para dar continuidade ao processo.

É fundamental que os convocados fiquem atentos às datas, prazos, documentos, orientações e locais indicados no edital.

O edital completo está disponível no Portal da Transparência da Fundação de Cultura e Juventude: