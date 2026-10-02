Fundação de Cultura e Juventude publica 2º edital de convocação do concurso público

A Fundação de Cultura e Juventude publicou o Edital de Convocação nº 002/2026, referente ao Concurso Público Municipal nº 001/2024/FCJRM/RO. Este é o segundo edital de convocação do certame e contempla candidatos aprovados para os próximos procedimentos de admissão.
Os candidatos convocados deverão comparecer dentro do prazo estabelecido no edital, munidos da documentação exigida para dar continuidade ao processo.
É fundamental que os convocados fiquem atentos às datas, prazos, documentos, orientações e locais indicados no edital.
O edital completo está disponível no Portal da Transparência da Fundação de Cultura e Juventude:
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