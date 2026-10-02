Rondônia tem o 4º maior desconto do país em leilões de imóveis

Por Redação

Publicada em 02/10/2026 às 09h24

Rondônia entrou no mapa nacional dos leilões de imóveis — e pelo lado que mais interessa ao comprador. Levantamento da Spy Leilões, plataforma que monitora editais em todo o país, mostra que o estado tem hoje o 4º maior desconto mediano do Brasil em leilões de imóveis: 40% sobre o valor de avaliação, atrás apenas de três outras unidades da federação. São cerca de 150 imóveis em oferta, a maioria com pregão já agendado e disputa 100% online.

Por que os descontos são tão altos no estado?

Pela composição do mercado local: em Rondônia, os leilões judiciais dominam — 56% do total, segundo a Spy Leilões, fatia bem maior que a média nacional. Nessa modalidade, quando o imóvel chega à segunda praça, o piso legal de venda cai a patamares que geram os grandes descontos — desde que o lote não seja arrematado antes. Completam o quadro os extrajudiciais (33%), de imóveis retomados por bancos pela Lei 9.514/97, e a venda direta (11%), em que o imóvel não arrematado é ofertado por valor fixo, por proposta.

O que dá para encontrar em Porto Velho?

Variedade com tíquete robusto: terrenos amplos, de mais de 5 mil m², com lances a partir da faixa de R$ 125 mil (40% abaixo da avaliação, na praça mais barata), pontos comerciais de 450 m² em avenidas movimentadas a partir de R$ 132 mil, e apartamentos em condomínios da capital — o lance mediano do estado, de cerca de R$ 245 mil, um dos mais altos do país, reflete um mercado de imóveis de padrão médio e alto. E a digitalização joga a favor duas vezes: quem está em Porto Velho, Ji-Paraná ou Vilhena disputa tudo isso pela tela — e pode, na mesma conta, arrematar em qualquer outro estado como diversificação.

Como participar com segurança?

O roteiro não muda: ler o edital na íntegra, analisar a matrícula atualizada, verificar dívidas vinculadas ao imóvel, checar a ocupação e provisionar os custos além do lance — comissão do leiloeiro (em geral 5%), ITBI e registro. O desafio maior é achar as oportunidades, já que os editais saem dispersos entre bancos, tribunais e leiloeiros. Buscadores especializados resolvem esse gargalo: dá para acompanhar os leilões de imóveis em Rondônia em um painel único, filtrando por cidade, tipo e faixa de lance, com alertas de novos editais e assessoria jurídica antes do arremate.

Perguntas frequentes

Preciso sair de Rondônia para participar?

Não. A quase totalidade dos leilões hoje é online; basta habilitação prévia na plataforma do leiloeiro, conforme o edital.

O desconto de 40% vale para qualquer lance?

Ele se refere à praça mais barata do leilão (em geral a segunda). Na primeira praça, o lance mínimo costuma partir da própria avaliação.

Posso financiar ou usar FGTS?

Em vários leilões bancários, sim — as condições constam sempre do edital de cada imóvel.