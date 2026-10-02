Dr. Paulo Henrique encerra campanha e agradece a população de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 08h40

A palavra que define este momento de encerramento de campanha é gratidão. Obrigado a cada cidadão (a) que nos recebeu em sua casa, no comercio, na zona rural, ouviu nossas propostas, abriu um sorriso e caminhou junto com a gente. Cada aperto de mão, cada palavra de incentivo e cada abraço foram a energia necessária para seguirmos firmes todos os dias.

Mostramos que é possível fazer uma campanha limpa, com diálogo, respeito e esperança em um futuro melhor. O trabalho não termina aqui; ele se renova na força da nossa união. Muito obrigado por acreditarem no nosso projeto e por fazerem parte desta história. Que o respeito e o amor pelo nosso povo continuem guiando os nossos passos!

Independentemente do resultado, o maior ganho foi a certeza de que temos uma comunidade unida, viva e que deseja o melhor para o nosso Estado. Levarei cada conversa e cada abraço guardados na memória e no coração. Continuaremos juntos, firmes nos mesmos valores e no sonho de construir uma realidade melhor para todos nós.

“Com apoio do povo e a vontade de Deus, serei o seu representante na Assembleia Legislativa de Rondônia”. Frisa o candidato. Compartilhe nosso material digital, visando levar o número (22364) aos eleitores (a) de Rondônia. “Peço seu voto de confiança e seu apoio nesta reta final. Beijos no coração do dr. Paulo Henrique 22364, um deputado simples e trabalhador! Informações: (69) 98442-0198”.