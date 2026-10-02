Mariana Carvalho transforma reta final da campanha em prestação de contas nas ruas

Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 08h30

A poucos dias da eleição, Mariana Carvalho (Republicanos) tem intensificado o corpo a corpo em Porto Velho. Nas ruas, a candidata ao Senado conversa com comerciantes, famílias e moradores dos bairros, ouve demandas e volta a falar do que já conseguiu entregar e o que pretende fazer daqui para frente. Em suas últimas agendas, reuniu milhares de pessoas em carreatas, reuniões e encontros da campanha, em uma mobilização marcada pelo contato direto com eleitores e apoiadores.

É nesse encontro com a população que Mariana tem transformado o legado de seus dois mandatos na Câmara dos Deputados, entre 2015 e 2023, em prestação de contas. Na capital, um dos exemplos mais visíveis é a nova Rodoviária de Porto Velho: dos cerca de R$ 44 milhões investidos na obra, R$ 22 milhões vieram de emenda destinada por Mariana quando era deputada federal. Além da infraestrutura, a candidata tem levado às conversas nas ruas ações de sua trajetória nas áreas de saúde, educação e atendimento aos municípios.

Ao mesmo tempo, Mariana apresenta os compromissos que pretende defender no Senado. A Agenda 100 prevê uma atuação voltada à saúde mais perto das famílias, ao fortalecimento dos 52 municípios e à aproximação das prefeituras com Brasília, incluindo apoio para elaboração de projetos, busca de recursos federais e acompanhamento dos convênios até a execução. A proposta é usar a experiência adquirida em Brasília para fazer com que demandas ouvidas nas ruas consigam avançar dentro do Governo Federal.

Nesta reta final, a campanha tem apostado justamente nessa combinação entre presença, trabalho realizado e compromisso com o que ainda precisa ser feito. Entre abraços, pedidos, fotografias e conversas rápidas pelas ruas de Porto Velho, Mariana busca transformar cada caminhada em um reencontro com a cidade onde iniciou sua vida pública e em uma oportunidade de mostrar que, para ela, pedir novamente a confiança do eleitor também significa prestar contas do caminho já percorrido.