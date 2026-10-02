Eleições 2026: Energisa reforça operação antes e durante os dias de votação

Por ENERGISA

Publicada em 02/10/2026 às 08h45

Com o primeiro turno das Eleições 2026 marcado para 4 de outubro e eventual segundo turno em 25 de outubro, a Energisa Rondônia preparou, em alinhamento com o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), um plano especial de operação para reforçar a segurança e a continuidade do fornecimento de energia durante o período eleitoral.

As ações começaram antes mesmo dos dias de votação e envolvem medidas preventivas, reforço das equipes de plantão e preparação da estrutura operacional para agilizar o atendimento em caso de ocorrências na rede elétrica.

Entre as medidas está a inspeção preventiva da rede de distribuição que atende os principais locais de votação do estado. Nos dois turnos, a concessionária também contará com reforço das equipes de plantão e estrutura operacional para atuação em campo.

“Nosso planejamento envolve tanto a prevenção quanto a capacidade de resposta. Teremos equipes mobilizadas e toda a operação preparada para atuar com agilidade diante de eventuais ocorrências. Também mantemos alinhamento com os órgãos envolvidos na realização das eleições para facilitar a comunicação e a atuação durante o processo. Outro ponto importante é o acompanhamento das condições meteorológicas em tempo real, que já faz parte da rotina diária da nossa operação, permitindo antecipar cenários e ajustar a estratégia operacional sempre que necessário”, explica o coordenador do Centro de Operações Integrado da Energisa Rondônia, Wallace Batista.

Sem desligamentos programados durante a votação

Nos dias de votação, a Energisa não realizará desligamentos programados que possam interferir no funcionamento dos locais de votação durante o período do pleito. Eventuais intervenções na rede nesse intervalo serão realizadas apenas quando necessárias para atendimento de situações emergenciais e para garantir a segurança da população e do sistema elétrico.

Por isso, informações sobre supostos desligamentos programados durante o horário de votação devem ser verificadas nos canais oficiais da Energisa.

“Mesmo com todo o planejamento, a rede de distribuição está sujeita a situações externas, como acidentes de trânsito envolvendo postes, objetos lançados sobre a rede, pipas e intervenções não autorizadas”, reforça Wallace.

Canais de atendimento

Caso seja necessário comunicar falta de energia ou alguma situação de risco envolvendo a rede elétrica, os clientes podem acionar a Energisa pelos canais de atendimento:

Aplicativo Energisa On, disponível para Android e iOS;

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673;

Central de Atendimento: 0800 647 0120.