Prefeitura de Jaru convoca aprovados em concurso público

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição suplementar do Diário Oficial desta quinta-feira (1º), um edital de convocação de candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2023.
Os convocados foram aprovados para os cargos de operador de serviços gerais, assistente administrativo, fiscal de trânsito, analista administrativo, psicólogo, engenheiro civil, pedagogo e orientador educacional.
Os candidatos têm até o dia 30 de outubro para tomar posse nos respectivos cargos, sem possibilidade de prorrogação do prazo.
Toda a documentação exigida no edital deverá ser encaminhada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico, através do sistema E-Proc.
CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL NA ÍNTEGRA https://transparencia.jaru.ro.
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