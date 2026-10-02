Prefeitura de Jaru convoca aprovados em concurso público

Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 08h34

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição suplementar do Diário Oficial desta quinta-feira (1º), um edital de convocação de candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2023.

Os convocados foram aprovados para os cargos de operador de serviços gerais, assistente administrativo, fiscal de trânsito, analista administrativo, psicólogo, engenheiro civil, pedagogo e orientador educacional.

Os candidatos têm até o dia 30 de outubro para tomar posse nos respectivos cargos, sem possibilidade de prorrogação do prazo.

Toda a documentação exigida no edital deverá ser encaminhada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico, através do sistema E-Proc.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL NA ÍNTEGRA https://transparencia.jaru.ro. gov.br/novo/EXECUTIVO/ publicacoes/publicacao/2026/ 57/41717?perPage=10&page=1