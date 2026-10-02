Transporte coletivo terá operação especial no domingo das eleições em Vilhena
Por Semcom
Publicada em 02/10/2026 às 08h53
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O transporte coletivo de Vilhena terá operação especial no domingo, 4 de outubro, data do primeiro turno das Eleições 2026 no Brasil. Ao todo, cinco linhas do município estarão em funcionamento, com horários programados para auxiliar a população no deslocamento até os locais de votação.

A operação será realizada das 7h às 17h, com horários específicos de saída para cada linha e diferentes pontos do município. A medida busca oferecer uma alternativa de deslocamento para os eleitores durante o período de votação.

Em Vilhena, o transporte coletivo funciona no sistema Tarifa Zero, portanto, o serviço é gratuito para a população. 

As linhas que estarão em operação são as Linhas 10, 12, 14, 18 e 20. Confira os horários:

Linha 10
Partindo do Bairro União: 7h, 11h e 15h
Partindo da Cohab: 9h, 13h e 17h

Linha 12
Partindo do Bairro Alvorada: 7h, 11h e 15h
Partindo do Cristo Rei: 9h, 13h e 17h

Linha 14
Partindo do Setor 13: 7h, 11h e 15h
Partindo do Shopping Jardins de Vilhena: 9h, 13h e 17h

Linha 18
Partindo do Bairro Barão III: 7h, 11h e 15h
Partindo do Bairro Cidade Nova: 9h, 13h e 17h

Linha 20
Partindo do Bairro Cidade Nova: 7h, 11h e 15h
Partindo do Barão III: 9h, 13h e 17h

Para consultar os itinerários e realizar o cadastro para utilização do transporte, a população pode acessar o site da Urban Express Vilhena, empresa responsável pelo transporte coletivo, pelo endereço:  https://www.urbanexpressvilhena.com.br/ .

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