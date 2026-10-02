Transporte coletivo terá operação especial no domingo das eleições em Vilhena

Por Semcom

Publicada em 02/10/2026 às 08h53

O transporte coletivo de Vilhena terá operação especial no domingo, 4 de outubro, data do primeiro turno das Eleições 2026 no Brasil. Ao todo, cinco linhas do município estarão em funcionamento, com horários programados para auxiliar a população no deslocamento até os locais de votação.

A operação será realizada das 7h às 17h, com horários específicos de saída para cada linha e diferentes pontos do município. A medida busca oferecer uma alternativa de deslocamento para os eleitores durante o período de votação.

Em Vilhena, o transporte coletivo funciona no sistema Tarifa Zero, portanto, o serviço é gratuito para a população.

As linhas que estarão em operação são as Linhas 10, 12, 14, 18 e 20. Confira os horários:

Linha 10

Partindo do Bairro União: 7h, 11h e 15h

Partindo da Cohab: 9h, 13h e 17h

Linha 12

Partindo do Bairro Alvorada: 7h, 11h e 15h

Partindo do Cristo Rei: 9h, 13h e 17h

Linha 14

Partindo do Setor 13: 7h, 11h e 15h

Partindo do Shopping Jardins de Vilhena: 9h, 13h e 17h

Linha 18

Partindo do Bairro Barão III: 7h, 11h e 15h

Partindo do Bairro Cidade Nova: 9h, 13h e 17h

Linha 20

Partindo do Bairro Cidade Nova: 7h, 11h e 15h

Partindo do Barão III: 9h, 13h e 17h

Para consultar os itinerários e realizar o cadastro para utilização do transporte, a população pode acessar o site da Urban Express Vilhena, empresa responsável pelo transporte coletivo, pelo endereço: https://www.urbanexpressvilhena.com.br/ .