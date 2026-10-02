Acir Gurgacz lidera primeira e segunda opção para o Senado em Rondônia, diz pesquisa

Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 08h20

Acir Gurgacz (PDT) aparece à frente na disputa pelo Senado em Rondônia em levantamento do Instituto Phoenix realizado entre 26 e 30 de setembro. O candidato lidera tanto na primeira quanto na segunda opção de voto dos entrevistados.

Na primeira escolha, Acir registra 23,1%, seguido por Sílvia Cristina, com 17,8%; Mariana Carvalho, com 17,1%; Fernando Máximo, com 14,7%; e Bruno Scheid, com 6,1%. Na segunda escolha, Acir mantém a dianteira, com 20,1%. Mariana tem 19,7%, Sílvia 16,8%, Fernando 16,4% e Bruno 7,1%.

A liderança também aparece quando são somadas as duas opções: Acir recebeu 563 indicações, contra 478 de Mariana, 450 de Sílvia e 404 de Fernando. Bruno soma 171 indicações. Entre as indicações válidas a candidatos, os números correspondem, respectivamente, a 24,4%, 20,7%, 19,5%, 17,5% e 7,4%.

O desempenho coloca Acir no topo dos três recortes apresentados pelo levantamento: primeira escolha, segunda escolha e total de indicações. A distinção entre eles é necessária porque, na eleição para o Senado, o eleitor pode votar em dois candidatos. Assim, os 563 registros de Acir representam a soma das indicações recebidas nas duas perguntas, e não 563 eleitores necessariamente distintos.

O Phoenix entrevistou 1.301 eleitores em 12 municípios de Rondônia, incluindo Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal e Vilhena. A pesquisa informa margem de erro de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Foi contratada pela ABC Publicidade Ltda. e traz como referência de registro na Justiça Eleitoral TRE-RO nº 09340-2026.