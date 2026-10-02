O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá chuvisco em seis capitais e chuva isolada no Acre nesta sexta-feira (2)

Por Viviane Bessa

Publicada em 02/10/2026 às 08h00

A sexta-feira (2) será marcada por nebulosidade e ocorrência de chuva em diferentes áreas da Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o tempo fica mais fechado em grande parte do estado, com chuvisco em algumas áreas. Em Palmas, a previsão é de céu encoberto com chuvisco, e os termômetros variam entre 24°C e 35°C.

No Pará, a nebulosidade se concentra principalmente no oeste e sudoeste do estado, onde há condições para pancadas de chuva isoladas. Em outras áreas, o tempo varia entre muitas e poucas nuvens. Na capital, Belém, o dia será nublado, com mínima de 22°C e máxima de 37°C.

No Amapá, há variação de nebulosidade e condição para chuva em áreas do norte do estado. Em Macapá, o tempo permanece encoberto com chuvisco, e as temperaturas ficam entre 26°C e 36°C.

Em Roraima, há previsão de chuva em áreas do norte do estado, enquanto as demais localidades registram maior presença de nuvens. Em Boa Vista, o céu fica encoberto com chuvisco, com mínima de 26°C e máxima de 38°C.

No Amazonas, a instabilidade atinge principalmente áreas do norte, oeste e sul do estado, com ocorrência de chuva. Em Manaus, a sexta-feira será de tempo encoberto com chuvisco, e os termômetros variam de 26°C a 38°C.

Em Rondônia, há condição para chuva principalmente no oeste e sul do estado. Na capital, Porto Velho, a previsão indica céu encoberto com chuvisco, com temperaturas entre 23°C e 39°C, a maior máxima entre as capitais da região.

No Acre, a chuva aparece em diferentes pontos do estado, com maior instabilidade em áreas do centro e leste. Em Rio Branco, são esperadas pancadas de chuva isoladas, com mínima de 22°C e máxima de 33°C.

O QUE É CHUVISCO OU GAROA?

Precipitação uniforme, composta exclusivamente por gotículas de água muito pequenas (diâmetro inferior a 0,5 mm), próximas entre si e que dão a impressão de quase flutuar no ar

O QUE É NUBLADO?

Céu totalmente encoberto por oito oitavos na camada de nuvens. A cobertura de nuvens é estimada em oitavos (oktas) da abóbada celeste, somando-se todas as nuvens presentes naquela camada específica.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).