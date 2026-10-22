PM prende suspeito e aprende arma artesanal e drogas em Vilhena

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 22/10/2026 às 08h50

Na noite desta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, a Rádio Patrulha da Polícia Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), prendeu um suspeito e apreendeu drogas, uma arma de fogo artesanal, balanças de precisão e diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas em uma residência localizada na rua Jasmim, no bairro Jardim Primavera, setor 17, em Vilhena (RO).

A ação policial resultou na apreensão dos materiais encontrados no imóvel, além da prisão de um homem suspeito de envolvimento com atividades criminosas.

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre a quantidade e o tipo de entorpecentes apreendidos, nem sobre as circunstâncias que levaram à abordagem policial.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes, que poderão esclarecer a origem dos materiais e a possível participação do suspeito em atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço da apuração da ocorrência.