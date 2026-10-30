Pedro Fernandes acompanha tapa-buracos na RO-257 e reforça a necessidade de recapear o trecho mais crítico

Por Assessoria

Publicada em 30/10/2026 às 13h40

O DER está executando serviço de tapa-buracos na RO-257, no trecho que liga o município de Ariquemes ao distrito de 5º BEC, no município de Machadinho D’Oeste. A manutenção foi solicitada ao órgão pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).

O trecho inicial da rodovia, partindo de Ariquemes rumo a Machadinho D’Oeste, ficou em ótimas condições após o recapeamento. Ainda há, porém, um trecho mais crítico que precisa ser recapeado, e o deputado reforça a importância dessa obra para quem trafega pela rodovia.

A RO-257 é caminho diário de produtores, estudantes, trabalhadores e famílias que ligam Ariquemes ao distrito de 5º BEC. O tapa-buracos melhora a segurança do tráfego no curto prazo, mas o recapeamento do trecho que falta é a solução definitiva.

“O tapa-buracos era necessário e já traz mais segurança, mas não resolve o trecho mais crítico. Esse trecho precisa ser recapeado, como já foi o início da rodovia, e vou seguir cobrando o DER”, afirmou Pedro Fernandes.