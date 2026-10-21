Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia percorre o estado para ouvir advocacia e atualizar Tabela de Honorários

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 21/10/2026 às 08h29

Após audiência pública em Ariquemes, realizada nesta segunda-feira (19), iniciativa segue por Jaru, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Cacoal, ampliando a participação da advocacia na revisão dos valores de referência.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rondônia (OAB-RO), iniciou nesta segunda-feira (19), em Ariquemes, uma série de audiências públicas para discutir a atualização da Tabela de Honorários Advocatícios. A iniciativa busca construir, com a participação direta da categoria, parâmetros que reflitam a realidade econômica, as particularidades regionais e a valorização do exercício profissional.

Após a primeira audiência, a programação segue por outros municípios do estado, permitindo que advogadas e advogados apresentem sugestões, compartilhem experiências e contribuam diretamente para a revisão da tabela.

Para o presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, a atualização representa uma medida de valorização profissional e de fortalecimento da advocacia.

“A tabela de honorários não pode ser apenas uma referência formal. Ela precisa acompanhar a realidade da profissão e reconhecer o valor, a responsabilidade e a complexidade do trabalho da advocacia. E essa construção precisa começar pela escuta de quem exerce a profissão todos os dias”, destaca o presidente.

A presidente da Comissão de Defesa dos Honorários, Dra. Lorraine Yacoca, reforça que a participação da categoria é fundamental para a elaboração da proposta.

“Queremos ouvir a advocacia de todas as regiões de Rondônia. Cada contribuição é importante para construirmos uma tabela que represente, de maneira efetiva, a realidade e o valor do nosso trabalho”, afirma.

Confira o calendário das audiências públicas

* 19 de outubro: Ariquemes (realizada)

* 20 de outubro: Jaru

* 21 de outubro: Ji-Paraná

* 22 de outubro: Rolim de Moura

* 23 de outubro: Cacoal

A programação será ampliada, com novas audiências em outros municípios do interior e também em Porto Velho. As próximas datas serão divulgadas pelos canais oficiais da instituição.

Valorização profissional e participação

A Tabela de Honorários Advocatícios estabelece valores de referência para a remuneração dos serviços prestados pela advocacia. Sua atualização é um instrumento importante para acompanhar as transformações do mercado jurídico, reconhecer a complexidade das atividades profissionais e contribuir para a preservação da dignidade da profissão.

Com as audiências públicas, a OAB Rondônia reafirma seu compromisso com uma gestão participativa, que transforma a escuta da advocacia em iniciativas concretas de valorização profissional.