O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte terá calor e variação de chuva nesta terça-feira (6)

Por Viviane Bessa

Publicada em 06/10/2026 às 08h00

A Região Norte terá tempo predominantemente nublado nesta terça-feira (6), com temperaturas elevadas. As condições variam entre os estados, com possibilidade de chuva em áreas específicas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

No Tocantins, Palmas terá mínima de 26°C e máxima de 36°C, com muitas nuvens. A mesma condição deve predominar nas demais áreas do estado.

No Pará, Belém registra mínima de 25°C e máxima de 36°C, sob muitas nuvens. A previsão é semelhante para as demais áreas do estado.

No Amapá, Macapá terá mínima de 25°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens ao longo do dia. A condição também deve predominar no restante do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá mínima de 27°C e máxima de 38°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A instabilidade pode ocorrer principalmente em áreas do centro e sul do estado.

No Amazonas, Manaus terá mínima de 27°C e máxima de 37°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A condição também pode atingir áreas do centro, sul e leste amazonense.

Em Rondônia, Porto Velho terá mínima de 25°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. As pancadas também podem ocorrer em áreas do norte e centro do estado.

No Acre, Rio Branco terá mínima de 25°C e máxima de 36°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A condição pode se estender por áreas do leste e centro do estado.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).