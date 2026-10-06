Vai instalar mais ar-condicionado ou ampliar o negócio? Veja quando é preciso atualizar a carga elétrica

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 06/10/2026 às 08h30

Instalar novos aparelhos de ar-condicionado, ampliar um comércio, aumentar a quantidade de equipamentos de uma empresa ou reformar uma residência são mudanças que podem elevar significativamente a demanda de energia de um imóvel. Nesses casos, além de verificar as instalações internas, o consumidor precisa ficar atento à carga elétrica informada à distribuidora.

Quando o consumo passa a exigir uma capacidade maior do que aquela declarada na ligação inicial, é necessário comunicar a Energisa Rondônia e solicitar a análise para aumento de carga. A medida permite verificar se a estrutura que atende o imóvel está preparada para suportar a nova demanda e ajuda a prevenir sobrecargas, interrupções, danos a equipamentos, curtos-circuitos e até incêndios.

A atenção é importante porque o problema pode não ficar restrito ao imóvel que aumentou o consumo. Dependendo da situação, uma carga superior à prevista pode sobrecarregar a rede e afetar também o fornecimento de energia de outros consumidores da região.

Quando é preciso ficar atento à carga elétrica?

O aumento de carga deve ser considerado sempre que houver uma mudança capaz de elevar de forma significativa a quantidade de energia necessária para atender o imóvel.

Entre os exemplos estão a instalação de máquinas em estabelecimentos comerciais ou industriais, a ampliação de empresas, reformas residenciais e a inclusão de equipamentos de maior consumo, como aparelhos de ar-condicionado.

Na prática, um estabelecimento que começou pequeno pode passar a exigir uma estrutura elétrica diferente à medida que cresce.

“Imagine uma academia que declara, no momento da ligação, uma carga suficiente para meia dúzia de aparelhos. Com o tempo, esse local amplia sua estrutura e passa a operar com dezenas de equipamentos ligados ao mesmo tempo, sem comunicar à distribuidora. Esse tipo de crescimento, quando não informado, sobrecarrega o sistema e pode causar acidentes graves”, explica Carlos Augusto Finco, gerente de Operação da Energisa Rondônia.

Por que a atualização é importante?

A carga informada pelo consumidor é utilizada para avaliar a estrutura necessária para atender aquela unidade. Por isso, uma mudança relevante no perfil de consumo precisa ser considerada antes que os novos equipamentos passem a exigir da rede uma capacidade superior à prevista.

Ao receber uma solicitação de aumento de carga, a Energisa realiza uma avaliação técnica e verifica se são necessários ajustes na infraestrutura para atender à nova demanda.

Essa análise preventiva reduz o risco de que a ampliação de uma residência ou atividade comercial resulte em problemas posteriormente. Além da segurança do próprio consumidor, a atualização contribui para evitar impactos sobre a rede que atende outros imóveis.

“É um processo simples, mas essencial. Energia elétrica é coisa séria e requer planejamento. Sempre que houver aumento significativo de consumo, é fundamental comunicar a distribuidora para evitar riscos e prejuízos”, reforça Finco.

Vai ampliar o consumo? Saiba o que fazer

Quem pretende instalar equipamentos de maior consumo, ampliar um imóvel ou expandir uma atividade comercial deve verificar se a carga existente continua adequada à nova necessidade.

Caso seja necessário aumentar a capacidade, o consumidor pode solicitar a análise da Energisa Rondônia pelos canais de atendimento:

Site: energisa.com.br

Aplicativo: Energisa On

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

Central de atendimento: 0800 647 0120

Após o pedido, a distribuidora realiza a avaliação técnica e verifica a necessidade de adequações na infraestrutura para suportar o novo consumo com segurança.

A recomendação é que essa avaliação faça parte do planejamento da ampliação, reforma ou instalação de novos equipamentos, evitando que o aumento da demanda ocorra sem que a estrutura elétrica que atende o imóvel tenha sido previamente analisada.