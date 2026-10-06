BOPE fecha boca de fumo e quadrilha é presa com drogas na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 06/10/2026 às 09h00

Uma ação de policiais do BOPE na noite desta segunda-feira (05), resultou na prisão de cinco suspeitos e apreensão de um adolescente por tráfico de drogas na Rua Eça de Queiroz, bairro Mariana em Porto Velho.

De acordo com informações da PM, a guarnição fazia patrulhamento pelo local quando avistou o bando em frente de uma residência e realizou a abordagem.

Na revista os policiais encontraram dinheiro e algumas porções de drogas com os suspeitos, e dentro do imóvel usado como boca de fumo, encontradas mais entorpecentes, e um caderno com anotações do tráfico. Todos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.