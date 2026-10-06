PF apreende 1.000 litros de combustível em porto clandestino

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal apreendeu, nessa segunda-feira (5/10), cerca de 1.000 litros de combustível em um porto clandestino, no momento em que o produto era transportado para um país vizinho, por meio da travessia do rio. Uma pessoa foi presa em flagrante.
Além do combustível, foram apreendidos dois motores e um veículo também utilizado no transporte.
Os bens apreendidos serão encaminhados à unidade da Receita Federal do Brasil. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim, onde foram adotadas as providências de polícia judiciária.
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