PF apreende 1.000 litros de combustível em porto clandestino

Por PF/RO

Publicada em 06/10/2026 às 09h00

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal apreendeu, nessa segunda-feira (5/10), cerca de 1.000 litros de combustível em um porto clandestino, no momento em que o produto era transportado para um país vizinho, por meio da travessia do rio. Uma pessoa foi presa em flagrante.

Além do combustível, foram apreendidos dois motores e um veículo também utilizado no transporte.

Os bens apreendidos serão encaminhados à unidade da Receita Federal do Brasil. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim, onde foram adotadas as providências de polícia judiciária.