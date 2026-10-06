Alunos da Escola Lairce Santiago Maina participam de atividades de Educação Ambiental no Hoto Municipal

Por ASSESSORIA

Publicada em 06/10/2026 às 08h49

Entre os dias 21, 22, 28 e 29 de setembro, o Horto Municipal de Pimenta Bueno recebeu aproximadamente 380 alunos da Escola Municipal Lairce Santiago Maina, dos 1º, 2º, 3º e 4º anos, para atividades de educação ambiental.

A programação foi realizada em alusão ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, proporcionando aos estudantes contato direto com a natureza e conhecimentos sobre a importância da arborização e da preservação ambiental.

Durante as visitas, os alunos conheceram diferentes espécies de árvores, aprenderam sobre sementes e participaram de atividades práticas, incluindo o plantio de mudas.

As ações também abordaram a prevenção e o combate às queimadas, integrando a campanha Setembro Cinza, que busca ampliar a conscientização sobre os impactos das queimadas e a importância da proteção do meio ambiente.

Como parte da atividade, os estudantes receberam mudas para levar para casa e plantar com suas famílias, incentivando a participação da comunidade escolar nas práticas de arborização e cuidado com a natureza.

A iniciativa integra as ações de educação ambiental desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e busca aproximar os estudantes de práticas de preservação, utilizando atividades práticas para ampliar o conhecimento sobre o meio ambiente.

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da SEMMA, agradece à Escola Municipal Lairce Santiago Maina pela parceria na realização das atividades.