Reeleito deputado estadual, Dr. Luís do Hospital agradece a confiança dos rondonienses

Por Diana Braga

Publicada em 06/10/2026 às 08h10

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo) foi reeleito neste domingo (4) para mais um mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia. Com 20.718 votos, o parlamentar garantiu uma das 24 cadeiras do Legislativo estadual e seguirá no cargo na legislatura 2027–2030.

Com forte atuação na região Central do estado e Jaru como seu principal berço eleitoral, Dr. Luís do Hospital chega ao segundo mandato após quatro anos de trabalho na Assembleia Legislativa, com atuação voltada principalmente à saúde pública, ao fortalecimento do setor produtivo e às demandas dos municípios.

Ao comentar o resultado das urnas, o deputado agradeceu aos eleitores de Rondônia e destacou que a renovação do mandato aumenta a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos.

“Hoje, meu coração é só gratidão. Obrigado, Rondônia! Obrigado, Jaru e toda a nossa região! Obrigado a cada família que fez parte dessa caminhada. A confiança de vocês aumenta ainda mais a nossa responsabilidade”, afirmou.

Atualmente, Dr. Luís do Hospital preside a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa. Ao longo do primeiro mandato, também presidiu a Comissão de Agropecuária e Política Rural, ampliando sua atuação em pautas relacionadas ao setor produtivo e ao desenvolvimento do interior do estado.

Para o parlamentar, a reeleição representa a continuidade do trabalho e renova o compromisso com a população para os próximos quatro anos.

“Vamos continuar trabalhando, buscando resultados e cuidando de quem mais precisa. O 30.000 venceu! E o nosso trabalho continua. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado!”, declarou Dr. Luís do Hospital.