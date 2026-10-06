Marcos Rogério vence o Governo de Rondônia no primeiro turno com mais votos que todos os adversários juntos

Por Assessoria

Publicada em 06/10/2026 às 08h20

Marcos Rogério (PL) foi eleito governador de Rondônia neste domingo (4), com 537.370 votos, o equivalente a 56,86% dos votos válidos. Ao lado do vice-governador eleito, Delegado Rodrigo Camargo (Podemos), conquistou a vitória no primeiro turno com maioria absoluta em 41 dos 52 municípios do estado.

Com todas as urnas apuradas, Marcos Rogério recebeu mais votos que todos os demais candidatos somados. Os adversários totalizaram 407.688 votos, uma diferença de 129.682 votos a favor do governador eleito.

A abrangência territorial é um dos destaques do resultado. Marcos Rogério ultrapassou 60% dos votos válidos em 27 municípios e superou 70% em oito. Também conquistou mais da metade dos votos válidos em seis das sete regiões de Rondônia.

O interior teve papel decisivo na formação dessa maioria. Considerando os municípios fora de Porto Velho, Marcos Rogério alcançou 60,25% dos votos válidos. No conjunto das cidades fora dos cinco maiores municípios do estado, o percentual chegou a 60,57%, demonstrando a força da votação nas cidades de menor porte.

Ariquemes, base política do vice-governador eleito Rodrigo Camargo, registrou a maior vantagem em número de votos de Marcos Rogério sobre a soma dos adversários. No município, ele conquistou 72,97% dos votos válidos e uma diferença de 24.394 votos.

O desempenho também se estendeu ao Vale do Jamari, onde Marcos Rogério obteve 71,74% dos votos válidos. Nas nove cidades da região, sua votação ficou acima de 64%, juntos, esses municípios responderam por 41,76% de toda a vantagem estadual.

Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena formaram outro eixo importante da vitória. As três cidades somaram uma vantagem de 62.202 votos, correspondente a 47,97% do total. Entre os resultados municipais de destaque estão Cujubim e Nova Mamoré, onde Marcos Rogério recebeu, respectivamente, 78,37% e 77,79% dos votos válidos. Nos dois municípios, quase oito em cada dez votos válidos foram destinados ao governador eleito.

No Cone Sul, Marcos Rogério conquistou 67,5% dos votos válidos. Cerejeiras registrou votação superior a 73%, enquanto Vilhena alcançou 68,28% e apresentou a terceira maior vantagem em número de votos sobre a soma dos adversários no estado.

A vitória também marca um resultado histórico para Rondônia, que volta a decidir a eleição para governador no primeiro turno, duas décadas após a reeleição de Ivo Cassol, em 2006. Naquela ocasião, Cassol conquistou 54,14% dos votos válidos. Agora, Marcos Rogério chega ao seu primeiro mandato no Executivo estadual com 56,86%.