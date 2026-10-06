Homem é alvejado a tiros por dupla em motocicleta

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 06/10/2026 às 08h40

Um homem foi baleado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta na noite desta segunda-feira, 05 de outubro de 2026, nas proximidades da Escola Mário Graça, no bairro São José, em Vilhena. Mesmo ferido, ele conseguiu chegar até as imediações da unidade de ensino em busca de socorro.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima recebendo os primeiros atendimentos de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares.

O homem apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

Aos policiais, a vítima relatou que transitava pela região quando foi surpreendida por dois homens que ocupavam uma motocicleta Honda Fan de cor preta.

Segundo o relato, a dupla se aproximou e efetuou disparos em sua direção, atingindo principalmente a perna esquerda da vítima.

Após receber atendimento médico, foi constatado que o homem apresentava duas perfurações provocadas pelos projéteis. Ele permaneceu sob cuidados da equipe médica do Hospital Regional.

A motocicleta de cor vermelha utilizada pela vítima também foi localizada nas proximidades do ponto onde ela conseguiu pedir ajuda e posteriormente recolhida pela Polícia Militar para os procedimentos administrativos.

As circunstâncias do ataque e a motivação ainda deverão ser esclarecidas durante as investigações. A Polícia Civil ficará responsável pela apuração do caso e pela identificação dos autores dos disparos.