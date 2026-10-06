Polícia encontra pistola, espingardas e munições escondidas em beco

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/10/2026 às 08h50

Uma pistola, duas espingardas e diversas munições foram encontradas pela Polícia Militar em uma área de brejo localizada em um beco na região da Rua T-11, em Ji-Paraná (RO). O material foi apreendido durante uma ação realizada nesta segunda-feira (5).

A localização ocorreu depois que moradores perceberam uma movimentação no local e acionaram a Polícia Militar. As equipes seguiram até o endereço informado e iniciaram as buscas, que resultaram na apreensão do armamento.

De acordo com as informações repassadas pela PM, dois indivíduos estavam em uma motocicleta quando entraram no beco. Eles teriam deixado as armas escondidas na área de brejo e, posteriormente, saído do local.

Após a apreensão, a pistola, as duas espingardas e as munições foram encaminhadas à Polícia Civil. A investigação deverá buscar a procedência das armas, verificar a existência de eventual registro de furto ou roubo e tentar identificar os responsáveis pelo material.

A Polícia Militar informou que a ocorrência foi resultado da atuação das equipes em patrulhamento combinada às informações fornecidas pela população. A corporação também ressaltou que denúncias de moradores podem contribuir para a localização de armas, drogas e outros materiais relacionados a crimes.