O TEMPO E A TEMPERATURA: pancadas de chuva e alerta de tempestade atingem parte da Região Norte nesta quinta-feira (8)

Por Viviane Bessa

Publicada em 08/10/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte nesta quinta-feira (8) indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em diversos estados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Amazonas, a capital Manaus registra mínima de 27°C e máxima de 37°C com muitas nuvens. No interior do estado, como em Manacapuru, as mínimas ficam entre 24°C e 25°C e as máximas atingem entre 35°C e 37°C, com alta ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas no final da tarde.

No Acre, Rio Branco tem mínima de 25°C e máxima de 37°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. O mesmo panorama é observado em municípios do interior como Sena Madureira, onde os termômetros variam de 24°C a 37°C.

Em Rondônia, Porto Velho apresenta variação térmica de 25°C a 36°C, com instabilidades. Cidades do interior rondoniense, a exemplo de Ji-Paraná, registram mínimas em torno de 24°C a 25°C e máximas entre 35°C e 37°C, também acompanhadas de pancadas de chuva e trovoadas.

O INMET emitiu um aviso meteorológico de tempestade classificado como perigo potencial, válido durante toda a quinta-feira, das 00h01 às 23h59. O alerta abrange as regiões do Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense, Sul Amazonense, Norte Amazonense, Madeira-Guaporé, Leste Rondoniense e Sudoeste Paraense. São previstos volumes de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

No Pará, Belém tem mínima de 24°C e máxima de 35°C, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No entanto, no sudeste paraense, em municípios como Redenção, a condição é de tempo mais seco e quente, com máximas atingindo de 38°C a 42°C e mínimas que raramente ficam abaixo de 25°C.

No Amapá, a capital Macapá marca mínima de 25°C e máxima de 34°C, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nos demais municípios do interior do estado, predomina o tempo com poucas nuvens e máximas variando de 36°C a 38°C.

Em Roraima, Boa Vista registra mínima de 27°C e máxima de 37°C com muitas nuvens. No interior do estado, o tempo segue ensolarado com máximas entre 36°C e 38°C.

No Tocantins, a capital Palmas tem mínima de 25°C e máxima de 37°C sob poucas nuvens. Em cidades do interior tocantinense, a exemplo de Gurupi, as temperaturas máximas chegam a variações entre 38°C e 42°C, com queda na umidade do ar.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).