Polícia Militar apreende mais de 12 kg de drogas em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 08/10/2026 às 08h40

Uma fuga desesperada terminou com uma grande apreensão de drogas na noite desta quarta-feira (7), em Ji-Paraná. Policiais militares encontraram cerca de 12,6 quilos de entorpecentes que estavam sendo transportados em uma bicicleta cargueira, durante uma abordagem na região da T-14 com a Rua Xapuri.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento quando avistou um homem em atitude suspeita conduzindo uma bicicleta cargueira verde. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito acelerou pela Rua Xapuri e tentou escapar.

A perseguição terminou em um conjunto de apartamentos. O homem abandonou a bicicleta depois de se deparar com um portão fechado com cadeado. Sem pensar duas vezes, ele teria pulado muros e atravessado terrenos baldios, conseguindo escapar do cerco policial.

Outras equipes foram mobilizadas e realizaram buscas pelas proximidades, porém o suspeito não foi encontrado.

Na bicicleta estavam duas mochilas, que acabaram revelando o verdadeiro motivo da fuga. Dentro delas, os policiais localizaram uma grande quantidade de entorpecentes.

Após a pesagem, foram apreendidos aproximadamente:

8,2 quilos de maconha;

1,9 quilo de pasta base de cocaína;

400 gramas de haxixe;

2,1 quilos de maconha em flor.

Ao todo, a apreensão chegou a aproximadamente 12,6 quilos de drogas.

O suspeito conseguiu fugir momentaneamente, mas deixou para trás a bicicleta e todo o carregamento. A Polícia Militar informou que imagens de câmeras de monitoramento da região poderão ajudar na identificação do homem.

O serviço velado da PM, em conjunto com a Polícia Civil, continua realizando diligências para localizar o suspeito.

A bicicleta e os entorpecentes foram apresentados às autoridades competentes para os procedimentos legais.