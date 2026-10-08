Briga de casal termina com homem esfaqueado e mulher ferida

Por Newsrondonia.com

Publicada em 08/10/2026 às 09h15

Uma discussão de casal registrada na noite da última quarta-feira na região da Linha Progresso, situada na zona leste de Porto Velho, terminou com um homem ferido por golpes de faca e uma mulher lesionada. De acordo com os levantamentos realizados no local, o desentendimento começou quando o morador exigiu que a companheira deixasse a residência. Diante da recusa da mulher em sair do imóvel, a contenda verbal rapidamente evoluiu para agressões físicas entre os dois envolvidos.

Durante a briga, o homem utilizou um taco de sinuca para atingir o braço da companheira. Em retaliação, a mulher pegou uma faca e desferiu golpes que acertaram o braço e o ombro do companheiro. O corte na região do ombro causou sangramento intenso e perda significativa de sangue. Moradores das proximidades perceberam a gravidade da situação e acionaram imediatamente o SAMU para prestar socorro médico às vítimas.

O homem foi estabilizado e encaminhado às pressas para o Hospital Dom Paulo II, enquanto a mulher, que apresentava ferimento no braço decorrente do impacto com o taco, também recebeu atendimento hospitalar. Equipes da Polícia Militar compareceram ao endereço para registrar a ocorrência e coletar depoimentos. Conforme o relato do homem aos policiais, o histórico de conflitos incluiria episódios passados atribuídos à companheira, alegação que precisará ser apurada formalmente pelas autoridades de segurança pública.