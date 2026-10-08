Christa Pike está

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Publicada em 08/10/2026 às 09h39

Detenta sobreviveu a duas injeções letais; Defesa pede que Estado preserve evidências do procedimento. Condenação aconteceu em 1995, após o espancamento e assassinato de sua colega de classeUm dos advogados de Christa Pike, condenada à morte no estado do Tennessee que sobreviveu a duas injeções letais, afirmou nesta quarta-feira (7) que ela está "com raiva e confusa" após recuperar sua consciência.

Pike, 50, foi condenada pelo espancamento e assassinato de sua então colega de classe, Colleen Slemmer, em 1995.

"Ela tem plena consciência, até certo ponto, do que fizeram com ela", disse o advogado Randy Spivey durante uma entrevista coletiva. "Não tenho uma explicação para o que aconteceu, mas sei que ela tem um longo caminho de recuperação pela frente."

Segundo o Centro de Informações sobre a Pena de Morte nos Estados Unidos, Pike é a única pessoa que sobreviveu após receber a injeção letal durante uma execução.

Em uma audiência, os advogados da detenta pediram para que o tribunal ordene ao Departamento Correcional do Tennessee a preservação das provas do caso e o fornecimento de mais informações sobre o que deu errado durante o procedimento.