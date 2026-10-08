Prefeitura de Porto Velho e Nova Mamoré firmam acordo e garantem ambulância para o Assentamento Tiago Campin

Por Taiana Mendonça

Publicada em 08/10/2026 às 10h28

Para fortalecer a assistência à saúde da população rural e otimizar os serviços prestados nas regiões de divisa, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), firmou um Termo de Cooperação Intermunicipal com a Prefeitura de Nova Mamoré. O acordo garante a disponibilização operacional de uma ambulância para atender prioritariamente a comunidade do Assentamento Tiago Campin.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da parceria para assegurar atendimento rápido e digno a quem mora em áreas mais distantes. "Nosso objetivo é garantir que os serviços essenciais cheguem até as comunidades rurais. A união com Nova Mamoré demonstra a força do trabalho conjunto para oferecer um suporte de saúde mais humano e eficiente para as famílias do Assentamento Tiago Campin".

A parceria estabelece que o veículo, uma caminhonete traçada (4x4), adequada para o tráfego nas estradas da região, ficará baseado no Posto de Saúde da sede do assentamento. A iniciativa visa garantir agilidade e suporte no transporte de pacientes que necessitarem de deslocamento para atendimento em unidades de saúde e pronto atendimento.

A cooperação entre os dois municípios consolida uma ação integrada de gestão pública, na qual a estrutura operacional, o fornecimento de motorista habilitado, a manutenção e o abastecimento do veículo ficam a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Nova Mamoré. À Semusa cabe a articulação técnica, o acompanhamento e a definição dos fluxos de atendimento e regulação médica.

A secretária municipal de Saúde de Porto Velho, Sandra Cardoso, destacou a importância do trabalho em conjunto para garantir o acesso aos serviços essenciais na área rural. “Essa cooperação reforça o compromisso da Semusa em levar assistência em saúde até os locais de difícil acesso, garantindo um atendimento mais ágil e seguro no transporte da população do Assentamento Tiago Campin”.

O termo assinado tem vigência de 12 meses e não envolve transferência direta de recursos financeiros entre os municípios, tratando-se de uma parceria exclusivamente operacional focada no benefício da comunidade.