Semana da Criança 2026 está chegando com muita alegria, esporte e diversão

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 09h57

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, através da SEMELC (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo), preparou um evento especial e inesquecível para os nossos pequenos.Serão sorteadas 180 bicicletas para as crianças do nosso município!

Traga toda a família para participar deste momento mágico e celebrar o Dia das Crianças com a gente.

Data: 10/10/2026

Horário: Início às 14h e 30min

Fique atento às regras importantes para o sorteio:É obrigatória a presença da criança para garantir o prêmio.

Leve um documento de identificação com foto do responsável.

Tenha em mãos a Certidão de Nascimento ou RG da criança sorteada.