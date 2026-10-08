Semana da Criança 2026 está chegando com muita alegria, esporte e diversão

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, através da SEMELC (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo), preparou um evento especial e inesquecível para os nossos pequenos.Serão sorteadas 180 bicicletas para as crianças do nosso município!
Traga toda a família para participar deste momento mágico e celebrar o Dia das Crianças com a gente.
Data: 10/10/2026
Horário: Início às 14h e 30min
Fique atento às regras importantes para o sorteio:É obrigatória a presença da criança para garantir o prêmio.
Leve um documento de identificação com foto do responsável.
Tenha em mãos a Certidão de Nascimento ou RG da criança sorteada.
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