Maduro e esposa serão acusados de tortura contra cidadãos americanos, diz agência

Por G1

Publicada em 08/10/2026 às 09h47

O ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e a mulher dele, Cilia Flores, devem enfrentar novas acusações na Justiça dos Estados Unidos. A agência Reuters afirmou nesta quarta-feira (7) que os dois devem responder por suposta tortura de cidadãos americanos.

O caso foi revelado primeiro pela CNN norte-americana. Fontes ouvidas pela emissora afirmaram que procuradores de Nova York estão preparando as acusações para apresentar à Justiça. Um anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.

Segundo a reportagem, as acusações estão relacionadas a "prisões ilegais" de cidadãos dos Estados Unidos que estavam na Venezuela durante o governo Maduro. Outras pessoas envolvidas nas detenções também podem ser denunciadas.

Maduro e Cilia estão presos em uma penitenciária de Nova York, nos Estados Unidos, desde o início do ano. As forças militares americanas capturaram o casal em Caracas em 3 de janeiro.

O ex-ditador venezuelano enfrenta quatro acusações criminais, entre elas conspiração para o narcoterrorismo e conspiração para importação de cocaína. Se for condenado, ele pode ser sentenciado à prisão perpétua.

Em julho, um juiz federal determinou que Maduro e Cilia devem começar a ser julgados em 1º de junho de 2027. A defesa do casal pede que o caso seja arquivado.

Desde a prisão do ex-ditador, a Venezuela é governada de forma interina por Delcy Rodríguez, que era vice-presidente do país. A nova líder se aproximou dos Estados Unidos e chegou a se reunir com Donald Trump em setembro.