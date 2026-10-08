Polícia Civil prende investigado por homicídio na região central da capital

Por PC/RO

Publicada em 08/10/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), identificou o autor do homicídio de V. R. S., cujo corpo foi localizado em um terreno baldio na região central da capital. Em ação rápida, os policiais civis cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito M. V. S. F., na data de hoje (7).

As investigações começaram logo após a localização da vítima, que apresentava lesões provocadas por instrumento contundente. Diante dos elementos colhidos pela equipe policial, a Justiça deferiu o pedido de prisão preventiva do investigado.

De posse da ordem judicial, os policiais civis localizaram e prenderam o suspeito, que foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição do Poder Judiciário. As diligências prosseguem para o esclarecimento completo das circunstâncias do crime.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com o combate aos crimes contra a vida e com a segurança da população. Informações anônimas podem ser enviadas pelo Disque-Denúncia 197 ou Whatsapp (69) 3216-8940.