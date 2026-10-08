Por jaruonline.com

Publicada em 08/10/2026 às 08h50

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (7), na Linha 601, zona rural de Theobroma (RO). A ocorrência foi registrada por volta das 13h20, no km 20 da estrada, no sentido ao município.

Segundo as informações apuradas, o automóvel seguia em direção a Theobroma quando, em um trecho de aclive, ocorreu a colisão com uma motocicleta que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, o motociclista foi lançado a vários metros e encontrado às margens da estrada. Ele recebeu os primeiros atendimentos de populares e, posteriormente, de uma equipe de socorro, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Theobroma.

A vítima sofreu fraturas no braço esquerdo e na perna esquerda, além de escoriações. Devido à gravidade dos ferimentos, havia previsão de transferência para uma unidade hospitalar de outro município.

O motorista do carro também ficou ferido. Ele sofreu um corte no braço, possivelmente provocado por estilhaços de vidro. O automóvel teve danos na parte dianteira e os airbags foram acionados.

Durante o atendimento da ocorrência, foi constatado que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As circunstâncias exatas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades, que deverão analisar os elementos disponíveis e as declarações dos envolvidos e de possíveis testemunhas.

A ocorrência foi registrada e os procedimentos legais e administrativos cabíveis foram adotados.