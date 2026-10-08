Informativo SINDSEF-RO: Beneficiários com pagamento suspenso devem regularizar Prova de Vida até 15 de outubro

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 08h53

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) informa e orienta seus filiados inativos, pensionistas, militares reformados e anistiados políticos sobre o prazo limite de 15 de outubro de 2026 para a regularização da Prova de Vida anual. A medida contempla os beneficiários que tiveram o pagamento de seus proventos, soldos ou pensões suspendidos por falta da comprovação no período regulamentar.

A relação dos convocados foi publicada pela Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e de Órgãos Extintos (Decipex) no Diário Oficial da União (DOU) de 6 de outubro de 2026, por meio do Edital nº 10/2026.

Quem precisa regularizar?

A convocação é voltada para os aniversariantes do mês de julho de 2026 que não efetuaram o procedimento entre 1º de julho e 30 de setembro de 2026. A exigência abrange os beneficiários vinculados:

À Diretoria de Serviços de Aposentados e Pensionistas e de Órgãos Extintos (DECIPEX);

Ao governo do ex-Território do Acre;

Ao Antigo Estado da Guanabara e do Distrito Federal.

O Sindsef/RO reforça que a Prova de Vida é um procedimento obrigatório para a manutenção do recebimento de benefícios pagos pela União.

Formas de regularização

A comprovação de vida para restabelecimento do pagamento pode ser feita por três vias:

Agência Bancária: Comparecimento presencial na agência em que o benefício é mantido, portando documento oficial de identificação original com foto e CPF.

Via Aplicativo (Digital):

BR: Acessando a funcionalidade “Autoatendimento – Prova de Vida”.

BR: Acessando a aba “Serviços” e selecionando “Prova de Vida”.

Visita Técnica: Em casos de doença grave ou impossibilidade de locomoção, mediante solicitação formal acompanhada de laudo ou comprovante médico da impossibilidade de comparecimento.

Regras para Tutores e Curadores

Quando a Prova de Vida for realizada por tutor ou curador legalmente constituído, o atendimento deve ser exclusivamente presencial em uma Central de Atendimento de Pessoal (CAPE). É obrigatória a presença do responsável legal e do beneficiário, acompanhados de:

Original e cópia simples do termo de sentença judicial de nomeação;

Documento oficial de identificação original com foto e CPF de ambos.

ALERTA CONTRA GOLPES: O Sindsef/RO chama a atenção para tentativas de fraude. Órgãos públicos não fazem ligações telefônicas nem enviam mensagens solicitando senhas, depósitos, PIX ou transferências financeiras para regularizar a Prova de Vida. Nunca compartilhe seus dados e senhas.

Canais de Consulta e Informações

Os filiados podem verificar a lista com os nomes no edital publicado no portal do governo federal. Dúvidas podem ser sanadas diretamente na Central Decipex pelo telefone 0800 978 9004 ou no atendimento presencial de uma unidade CAPE.