Prefeitura informa que 2ª pesagem para os beneficiários do Bolsa Família foi prorrogada

Por assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 08h59

Atenção, famílias beneficiárias do Bolsa Família! A 2ª pesagem foi prorrogada neste mês de outubro. Se você faz parte do público que precisa realizar o acompanhamento, procure a unidade de saúde e mantenha suas informações em dia.

A pesagem é obrigatória para:

crianças de até 7 anos;

mulheres de 14 a 44 anos;

gestantes de todas as idades.

O acompanhamento ajuda a cuidar da saúde das famílias e também faz parte das condicionalidades do programa.

Não deixe para a última hora. Procure sua unidade de referência e faça a pesagem.