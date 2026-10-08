Prefeitura informa que 2ª pesagem para os beneficiários do Bolsa Família foi prorrogada

Atenção, famílias beneficiárias do Bolsa Família! A 2ª pesagem foi prorrogada neste mês de outubro. Se você faz parte do público que precisa realizar o acompanhamento, procure a unidade de saúde e mantenha suas informações em dia.
A pesagem é obrigatória para:
crianças de até 7 anos;
mulheres de 14 a 44 anos;
gestantes de todas as idades.
O acompanhamento ajuda a cuidar da saúde das famílias e também faz parte das condicionalidades do programa.
Não deixe para a última hora. Procure sua unidade de referência e faça a pesagem.
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