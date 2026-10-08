Ariquemes 49 anos: Espaço Alternativo recebe uma programação especial com música, cultura e gastronomia

Ariquemes 49 anos: uma festa para celebrar a nossa história!
Nos dias 17 e 18 de outubro, o Espaço Alternativo recebe uma programação especial com música, cultura e gastronomia!
17/10 – Sábado
Show de abertura: Ministério Fé
Show principal: Bruna Karla
18/10 – Domingo
Show de abertura: Banda Renovação Carismática
Show principal: Thiago Brado
E tem mais! Durante a programação acontece o 2º Festival Gastronômico, com premiação para as melhores barracas.
Espaço Alternativo
A partir das 19h30
Chame a família e os amigos e venha celebrar os 49 anos de Ariquemes com a gente.
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