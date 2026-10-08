Prefeitura autoriza construção de barracão no campo de Nova Estrela

Por Assessoria

Publicada em 08/10/2026 às 08h42

A Prefeitura de Rolim de Moura deu ordem de serviço para a construção de um barracão no campo de futebol do Distrito de Nova Estrela, na Avenida São Bento. Com investimento de R$ 664 mil, viabilizado por emenda do deputado estadual Laerte Gomes a pedido do ex-vereador Leomar Monteiro, a obra trará mais estrutura para a comunidade e os atletas locais.

O prefeito Aldo Júlio destacou que a união de esforços é fundamental para atender os distritos e anunciou que, após a conclusão do barracão, buscará recursos para novas melhorias no local, como alambrado e iluminação. O prazo de execução é de 120 dias.