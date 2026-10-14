O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá calor de até 38°C e pancadas de chuva em áreas da Amazônia

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 14/10/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma quarta-feira (14) de calor, variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva. A instabilidade pode atingir áreas do Acre, de Rondônia e do Amazonas, enquanto em partes do Pará, de Roraima e do Tocantins as temperaturas permanecem elevadas. As condições podem variar entre os municípios, especialmente nas áreas mais afastadas das capitais.

No Acre, há previsão de pancadas de chuva pela manhã e à tarde, com possibilidade de chuva isolada à noite. Em Rio Branco, a temperatura varia entre 25°C e 38°C. Municípios do interior acreano também devem acompanhar as atualizações sobre a instabilidade, principalmente nas áreas onde houver formação de nuvens carregadas.

Em Rondônia, a previsão indica pancadas de chuva à tarde e possibilidade de precipitação isolada à noite. Em Porto Velho, os termômetros ficam entre 24°C e 32°C. No Amazonas, há possibilidade de chuva isolada pela manhã, à tarde e à noite. Em Manaus, a mínima é de 27°C e a máxima chega a 36°C.

Em Roraima, Boa Vista terá temperaturas entre 27°C e 37°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas com trovoadas isoladas à noite. No Pará, Belém registra mínima de 25°C e máxima de 35°C, com possibilidade de chuva isolada à tarde. No Amapá, Macapá terá temperaturas entre 26°C e 34°C, com chance de chuva localizada no período da tarde.

No Tocantins, o dia começa com poucas nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Em Palmas, a mínima prevista é de 26°C e a máxima chega a 36°C. No interior tocantinense, a atenção deve ser voltada às condições de calor e umidade, que podem variar de um município para outro.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).