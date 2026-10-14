SINJUR abre prazo para inscrições na Comissão Eleitoral e convoca assembleia para escolha dos membros

Por SINJUR

Publicada em 14/10/2026 às 08h26

O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) deu início formal ao processo eleitoral para a gestão 2027–2029 com a publicação de dois editais no Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (13). Os documentos, assinados pelo presidente André de Souza Coelho, convocam os servidores a se inscreverem para compor a Comissão Eleitoral e anunciam a realização de Assembleia Geral Ordinária para a escolha dos integrantes do colegiado.

O Edital Nº 005/2026 convoca os trabalhadores ativos, inativos, pensionistas e transpostos para os quadros da União no Poder Judiciário do Estado de Rondônia que tenham interesse em compor a Comissão Eleitoral do pleito. A comissão será formada por 03 (três) membros, responsáveis por organizar e fiscalizar o processo eleitoral que vai definir a nova diretoria do sindicato.

As inscrições podem ser realizadas a partir da publicação no DJE até o dia 19 de outubro de 2026, às 23h59m. O interessado deve preencher a ficha de inscrição — disponível no próprio edital publicado no Diário da Justiça — e encaminhá-la para o e-mail [email protected]. O formulário exige informações como nome completo, endereço, CPF, RG, cadastro funcional, cargo, lotação, e-mail e telefone ou WhatsApp para contato.

Já o Edital Nº 006/2026 convoca todos os trabalhadores do Poder Judiciário de Rondônia filiados ao Sinjur para participarem da Assembleia Geral Ordinária que vai eleger os três membros da Comissão Eleitoral. Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem a maior quantidade de votos. Em caso de empate, o critério de desempate será a idade, sendo declarado vencedor o candidato mais idoso, conforme o artigo 81, § 2º, do Estatuto do Sinjur.

A assembleia ocorrerá no dia 23 de outubro de 2026, em formato híbrido — presencial e virtual. O evento presencial será realizado no Auditório Fábio Alcaraz Delgado, na sede sindical, localizada na Rua Venezuela, 1082, Bairro Nova Porto Velho, em Porto Velho. A transmissão ao vivo e ininterrupta será feita pelo canal oficial do Sinjur no YouTube (youtube.com/@SinjurRondonia).

A 1ª chamada está marcada para as 8h30m e a 2ª chamada para as 9h. A votação, que ocorrerá de forma virtual, estará disponível das 9h às 16h pelo endereço eletrônico https://app.panagora.com.br/sinjur/assembleia — ou pelo link que será disponibilizado no site oficial www.sinjur.org no dia do evento. O edital ressalta que filiados que não tenham realizado atualização cadastral poderão votar em separado, hipótese em que a validação do voto será analisada posteriormente.

A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia foi comunicada sobre a realização da assembleia por meio do processo SEI 0020568-02.2026.8.22.8000 e, conforme o artigo 294 da Lei Complementar 068/92, é garantida ao servidor a participação em assembleias da categoria como efetivo exercício.

Os editais foram assinados eletronicamente por André de Souza Coelho, diretor presidente do Sinjur, em 08 de outubro de 2026, e publicados no Diário da Justiça Eletrônico na edição de número 187, de 13 de outubro de 2026.

O Sinjur somos todos nós.

ANEXOS:

EDITAL

EDITAL DIOF

FICHA DE INSCRIÇÃO