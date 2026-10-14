Prefeitura realiza trabalhos de recuperação e manutenção das estradas na zona rural

Por Assessoria

Publicada em 14/10/2026 às 09h13

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMADER), segue intensificando os trabalhos de recuperação e manutenção das estradas na zona rural do município, garantindo melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para moradores e produtores rurais.

Neste final de semana, uma das frentes de trabalho esteve na Estrada do Canelinha, importante via de acesso que liga diversas comunidades rurais. Os serviços realizados buscam melhorar as condições de circulação, facilitar o transporte da produção agrícola e proporcionar mais qualidade de vida às famílias que dependem diariamente dessas estradas.

A administração municipal segue trabalhando em diferentes pontos da zona rural, reforçando o compromisso com o homem do campo e com o desenvolvimento de Espigão d’Oeste.