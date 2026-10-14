Motorista fica ferido após colisão entre carro e carreta na BR-364

Por Plantão Jaru

Publicada em 14/10/2026 às 09h00

Um acidente de trânsito envolvendo um Chevrolet Celta e uma carreta foi registrado na tarde desta terça-feira (13), no km 423 da BR-364, sentido Ouro Preto do Oeste, no município de Jaru (RO).

Segundo informações repassadas a nossa redação, a carreta seguia pela rodovia em direção a Ouro Preto do Oeste quando, ao se aproximar de uma via de acesso, o motorista teria iniciado uma manobra de retorno para Jaru.

O condutor do Celta, que trafegava logo atrás da carreta, não teria percebido a manobra a tempo de evitar a colisão. Com o impacto, o carro de passeio acabou ficando parcialmente debaixo da carreta.

O motorista do Celta sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Uma equipe de resgate rodoviário da concessionária Nova 364 foi acionada, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Jaru.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu ao local para registrar a ocorrência, controlar o trânsito e apurar as circunstâncias do acidente. Equipes da Nova 364 auxiliaram na sinalização e na segurança da rodovia.

Devido à colisão, um dos sentidos da BR-364 ficou interditado, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelo trecho.